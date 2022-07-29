Кривавий злочин в Оленівці: рашисти могли закласти в колонії вибухівку – перехоплення СБУ

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Як зазначили, таких аудіоперехоплень у СБУ кілька – їх долучать як докази до вже відкритого кримінального провадження за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

З розмов бойовиків випливає, що росіяни могли влаштувати трагедію за допомогою вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден із очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі.

Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки "Град" неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не було – це підтверджують самі бойовики "днр".

Ба більше, з огляду на наявні у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху був всередині знищеної будівлі, а її стіни "погасили" вибухові хвилі і "вберегли" сусідні приміщення.

Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишитися саме через "внутрішнє джерело" вибуху.

Як зазначили в СБУ, є безліч доказів того, що Збройні сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк заявив, що росії не вдасться зняти з себе відповідальність за цей кривавий злочин.

"Які б нісенітниці не вигадував ворог, аби виправдати себе, всім очевидно - саме рф винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Я певен, що згодом доказова база буде тільки доповнюватись. Слідчі СБУ вже почали розслідування цього злочину в рамках відповідного кримінального провадження", – зазначив Малюк.

Він підкреслив, що СБУ зробить усе можливе, щоб винні в "оленівському злочині" дістали заслужене покарання.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів воєнних злочинів.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.