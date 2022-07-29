Рашисти ударом по Оленівці хотіли знищити докази своїх злочинів - радник мера Маріуполя

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"З огляду на свідчення полонених і звільнених з фільтраційної тюрми в Оленівці про тортури та страти росіян наших українців, після вчорашнього відео про тортури та вбивство українського полоненого це може бути лише одне - чергове знищення доказів військових злочинів. Нелюдяності в росіян на це вистачить", - написав Андрющенко у Telegram.

Він зауважив, "що в цих тюрмах не лише можливо Азовці, але не менш 10 тис. цивільних маріупольців, що було заарештовано при проходженні фільтрації".

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Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова у Facebook зазначила, що "росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками". Зі слів Решетилової, "спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій, сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області".

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, реагуючи на оприлюднено відео зі знущаннями, заявив, що російські військові, підозрювані у катуваннях українських полонених, будуть ідентифіковані та покарані.