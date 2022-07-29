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Рашисты ударом по Еленовке хотели уничтожить доказательства своих преступлений - советник мэра Мариуполя

Рашисты ударом по Еленовке хотели уничтожить доказательства своих преступлений - советник мэра Мариуполя

Киев • УНН

 • 238323 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Удар по захваченной Еленовке в Донецкой области – это уничтожение российскими захватчиками доказательств военных преступлений. Об этом заявил в Telegram советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.

Цитата

"Учитывая показания пленных и освобожденных из фильтрационной тюрьмы в Еленовке о пытках и казнях россиян наших украинцев, после вчерашнего видео о пытках и убийстве украинского пленника это может быть только одно - очередное уничтожение доказательств военных преступлений. Бесчеловечности у россиян на это хватит", - написал Андрющенко в Telegram.

Он отметил, "что в этих тюрьмах не только возможно Азовцы, но не менее 10 тыс. гражданских мариупольцев, арестованных при прохождении фильтрации".

Ранее

Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова в Facebook отметила, что "россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками". По словам Решетиловой, "сначала были смертные приговоры, вчера распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий, сегодня ночью они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Еленовке Донецкой области".

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, реагируя на обнародованное видео со издевательствами, заявил, что российские военные, подозреваемые в пытках украинских пленных, будут идентифицированы и наказаны.

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