"Кожного дістанемо": у Зеленського відреагували на катування рашистами українського полоненого

Цитата

"Російські пропагандисти із захватом показали, як група ru-нелюдів нівечила українського полоненого. Усе, що треба розуміти світу: росія — країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - написав Подоляк у Twitter.

Деталі

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова у Facebook зазначила, що "росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками". Зі слів Решетилової, "спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій, сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області".

"Зазвичай росія качає тему полонених перед важливими подіями на фронті або переговорами. Згадайте ті всі паради, наприклад. Таким чином вона підвищує ставки, знаючи, що для українського суспільства це питання надзвичайно чутливе", - зазначила вона.