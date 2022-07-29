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Кровавое преступление в Еленовке: рашисты могли заложить в колонии взрывчатку – перехват СБУ

Кровавое преступление в Еленовке: рашисты могли заложить в колонии взрывчатку – перехват СБУ

Киев • УНН

 • 176218 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии Еленовки Донецкой области с помощью взрывчатки, информирует УНН.

Детали

Как отметили, таких аудиоперехватов в СБУ есть несколько – их приобщат как доказательства к уже открытому уголовному производству по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Из разговоров боевиков следует, что россияне могли устроить трагедию с помощью взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-нибудь ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе.

Перехваченные разговоры подтверждают, что рашисты разместили свои установки "Град" недалеко от колонии и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине. Впрочем никаких ответных обстрелов не было – это подтверждают сами боевики "днр".

Более того, ввиду имеющихся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва был внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и "уберегли" соседние помещения.

Также предварительный анализ видео свидетельствует, что такие следы от взрыва на стенах вероятней всего могли остаться именно из-за "внутреннего источника" взрыва.

Как отметили в СБУ, есть множество доказательств того, что Вооруженные силы Украины не наносили ракетные и артиллерийские удары по району населенного пункта Еленовка. Все заявления российской пропаганды о якобы обстрелах со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией.

Временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что россиянам не удастся снять с себя ответственность за это кровавое преступление.

"Какую бы чепуху не придумывал враг, чтобы оправдать себя, всем очевидно – именно рф виновата в сознательном убийстве украинских пленных. Это подтверждают и первые имеющиеся доказательства. Я уверен, что позже доказательная база будет только дополняться. Следователи СБУ уже начали расследование этого преступления в рамках соответствующего уголовного производства", – отметил Малюк.

Он подчеркнул, что СБУ сделает все возможное, чтобы виновные в "еленовском преступлении" получили заслуженное наказание.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии в Еленовке погибло примерно 40 человек, получило ранение – 130.

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