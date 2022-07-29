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Обстріл колонії в Оленівці: приблизно 40 загиблих та 130 поранених – Офіс Генпрокурора

Обстріл колонії в Оленівці: приблизно 40 загиблих та 130 поранених – Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 229294 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Внаслідок обстрілу російськими окупантами колонії в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує УНН.

Цитата

"За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-окупант нанесла удар по території виправної колонії №120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що у цій колонії окупанти організували місце несвободи, де протиправно утримують цивільних та військовополонених Збройних сил України.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів воєнних злочинів.

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