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Обстрел колонии в Еленовке: около 40 погибших и 130 раненых – Офис Генпрокурора

Обстрел колонии в Еленовке: около 40 погибших и 130 раненых – Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 229290 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В результате обстрела российскими оккупантами колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, погибло около 40 человек, получили ранения – 130. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует УНН.

Цитата

"По данным следствия, 29 июля 2022 года государство-оккупант нанесло удар по территории исправительной колонии №120 во временно оккупированном селе Еленовка Волновахского района Донецкой области. В результате этого погибли около 40 человек и 130 – получили ранения", – говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что в этой колонии оккупанты организовали место несвободы, где противоправно удерживают гражданских и военнопленных Вооруженных сил Украины.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.

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