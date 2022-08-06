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Оккупанты в Мариуполе планируют самосуд над украинскими защитниками - горсовет

Оккупанты в Мариуполе планируют самосуд над украинскими защитниками - горсовет

Киев • УНН

 • 135531 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Российские оккупанты в Мариуполе Донецкой области планируют провести самосуд над украинскими военными - собирают тюремные клетки. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Цитата

«Оккупанты в Мариуполе планируют провести самосуд над украинскими защитниками. Сейчас на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. Диаметр арматуры – 20 мм. Захватчики планируют в сентябре устроить показательный «суд» над защитниками Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Мэр города Вадим Бойченко отметил, что российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами.

«Они продолжают умножать военные преступления, демонстрируя пренебрежение ко всему цивилизованному миру. Обращаюсь к мировому сообществу, ООН и Красному Кресту вмешаться в ситуацию, чтобы работали правила обращения с военными пленными. Мы должны сделать все, чтобы наши защитники вернулись в Украину живыми и не допустить в Мариуполе второй Еленовки”, - сказал Бойченко.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, в Еленовке погибли примерно 40 человек, ранены – 130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты в этой трагедии.

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