Ватажок "днр" пушилін заявив, що перший "трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі

Цитата

"Трибунал неминучий — і так, один із перших трибуналів буде в Маріуполі. Готуємось по всіх напрямках, у тому числі готується і приміщення, готується і вся доказова база", — сказав пушилін.

Доповнення

Маріупольська міська рада повідомляла, що російські окупанти в Маріуполі Донецької області планують провести самосуд над українськими військовими – збирають тюремні клітки.