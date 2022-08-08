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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ватажок "днр" пушилін заявив, що перший "трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі

Ватажок "днр" пушилін заявив, що перший "трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі

Київ • УНН

 • 286700 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Ватажок "днр" денис пушилін стверджує, що перший "трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі. Про це він сказав в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН.

Цитата

"Трибунал неминучий — і так, один із перших трибуналів буде в Маріуполі. Готуємось по всіх напрямках, у тому числі готується і приміщення, готується і вся доказова база", — сказав пушилін.

Доповнення

Маріупольська міська рада повідомляла, що російські окупанти в Маріуполі Донецької області планують провести самосуд над українськими військовими – збирають тюремні клітки.

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