Ватажок "днр" пушилін заявив, що перший "трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Ватажок "днр" денис пушилін стверджує, що перший "трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі. Про це він сказав в ефірі одного з російських телеканалів, передає УНН.
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"Трибунал неминучий — і так, один із перших трибуналів буде в Маріуполі. Готуємось по всіх напрямках, у тому числі готується і приміщення, готується і вся доказова база", — сказав пушилін.
Доповнення
Маріупольська міська рада повідомляла, що російські окупанти в Маріуполі Донецької області планують провести самосуд над українськими військовими – збирають тюремні клітки.