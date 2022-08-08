Главарь "днр" пушилин заявил, что первый "трибунал" над военными "Азова" пройдёт в Мариуполе

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"Трибунал неизбежен — и да, один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям, в том числе готовится и помещение, готовится и вся доказательная база", — сказал пушилин.

Дополнение

Мариупольский городской совет сообщал, что российские оккупанты в Мариуполе Донецкой области планируют провести самосуд над украинскими военными - собирают тюремные клетки.