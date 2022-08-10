Самосуд над украинскими военными в Мариуполе: оккупанты показали подготовку камеры
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Мариуполе российские оккупанты продолжают готовиться к самосуду над украинскими военными. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, который опубликовал видео с места, где рашисты хотят провести показательный "суд", передает УНН.
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"российские оккупанты продолжают в Мариуполе подготовку к самосуду над нашими Героями. Так выглядят камеры в филармонии, где хотят сделать показательный "суд" над защитниками Украины", - говорится в сообщении.
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Мариупольский городской совет сообщал, что российские оккупанты в Мариуполе планируют провести самосуд над украинскими военными – собирают тюремные клетки.
Позже главарь "днр" денис пушилинзаявил, что первый "трибунал" над военными "Азова" пройдет в Мариуполе.
В Офисе президента Украины призвали ООН и МККК отреагировать на попытки российских оккупантов подготовить украинских военных к "трибуналу".