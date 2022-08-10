Самосуд над украинскими военными в Мариуполе: оккупанты показали подготовку камеры

Цитата

"российские оккупанты продолжают в Мариуполе подготовку к самосуду над нашими Героями. Так выглядят камеры в филармонии, где хотят сделать показательный "суд" над защитниками Украины", - говорится в сообщении.

Дополнение

Мариупольский городской совет сообщал, что российские оккупанты в Мариуполе планируют провести самосуд над украинскими военными – собирают тюремные клетки.

Позже главарь "днр" денис пушилинзаявил, что первый "трибунал" над военными "Азова" пройдет в Мариуполе.

В Офисе президента Украины призвали ООН и МККК отреагировать на попытки российских оккупантов подготовить украинских военных к "трибуналу".