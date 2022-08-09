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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Зеленського закликали ООН та МКЧХ відреагувати на підготовку "трибуналу в клітках" над українськими полоненими

У Зеленського закликали ООН та МКЧХ відреагувати на підготовку "трибуналу в клітках" над українськими полоненими

Київ • УНН

 • 177913 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Офісі Президента закликали ООН та МКЧХ відреагувати на спроби російських окупантів підготувати українських військових до «трибуналу». Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter, інформує УНН.

Цитата

«Будь-які «трибунали» у квазіюрисдикціях – це пропагандистське шоу для внутрішнього вжитку. Спроба провести судилище над українськими полоненими – це воєнний злочин і порушення Женевської конвенції. ООН та МКЧХ мають жорстко заявити позицію. Ще не пізно повернути повагу до цих абревіатур», - написав він.

Доповнення 

Ватажок "днр" денис пушилін стверджує, що перший "трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі.

Раніше

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де знаходилися українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, поранено – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

Українські Національні Новини

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