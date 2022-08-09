У Зеленського закликали ООН та МКЧХ відреагувати на підготовку "трибуналу в клітках" над українськими полоненими

Цитата

«Будь-які «трибунали» у квазіюрисдикціях – це пропагандистське шоу для внутрішнього вжитку. Спроба провести судилище над українськими полоненими – це воєнний злочин і порушення Женевської конвенції. ООН та МКЧХ мають жорстко заявити позицію. Ще не пізно повернути повагу до цих абревіатур», - написав він.

Доповнення

Ватажок "днр" денис пушилін стверджує, що перший "трибунал" над військовими "Азова" пройде в Маріуполі.

Раніше

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де знаходилися українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, поранено – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.