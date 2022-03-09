Авіаудар РФ по пологовому будинку у Маріуполі: поранено 17 осіб, серед яких породіллі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Через російський удар по пологовому будинку в Маріуполі поранено 17 осіб – породіллі та персонал. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Донеччини.
Цитата
"За попередньою інформацією, внаслідок російського удару по пологовому будинку в Маріуполі поранено 17 осіб – породіллі та персонал. Дані щодо жертв уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Російські окупанти 9 березня з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
Додамо
У Маріуполі російські окупанти тримають у заручниках понад 400 тисяч людей.