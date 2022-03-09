Авиаудар РФ по роддому в Мариуполе: ранены 17 человек, среди которых роженицы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Из-за российского удара по роддому в Мариуполе ранены 17 человек - роженицы и персонал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
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"По предварительной информации, в результате российского удара по роддому в Мариуполе ранены 17 человек - роженицы и персонал. Данные по жертвам уточняются", - говорится в сообщении.
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Российские оккупанты 9 марта с самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.
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В Мариуполе российские оккупанты держат в заложниках более 400 тысяч человек.