Авиаудар РФ по роддому в Мариуполе: ранены 17 человек, среди которых роженицы

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"По предварительной информации, в результате российского удара по роддому в Мариуполе ранены 17 человек - роженицы и персонал. Данные по жертвам уточняются", - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты 9 марта с самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.

Добавим

В Мариуполе российские оккупанты держат в заложниках более 400 тысяч человек.