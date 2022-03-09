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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Окупанти розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі

Окупанти розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі

Київ • УНН

 • 260970 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, інформує УНН.

Деталі

"Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія - усе це знищене під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди поцілить бомба.

Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих стосунків між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!" — написав Кириленко.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо

У Маріуполі російські окупанти тримають у заручниках понад 400 тисяч людей.

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