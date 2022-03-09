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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Росія тримає в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі: Кулеба закликав світ діяти

Росія тримає в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі: Кулеба закликав світ діяти

Київ • УНН

 • 124526 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ до дій на тлі злочинів, які вчиняють російські окупанти щодо населення Маріуполя, пише УНН.

Цитата

“Росія продовжує тримати в заручниках понад 400 тисяч людей в Маріуполі, блокує гуманітарну допомогу, евакуацію. Обстріли тривають. Майже 3 тисячі новонароджених скоро не матимуть ліків і їжі. Світ має діяти негайно! Російські варвари мають припинити війну проти цивільних і дітей”, - написав Кулеба.

Контекст

Сьогодні, 9 березня, з 9:00 до 21:00 очікувалось встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:

Енергодар - Запоріжжя
Суми – Полтава
Ізюм - Лозова
Маріуполь - Запоріжжя
Волноваха - Покровськ
Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ.

Водночас станом на 11:30 за даними голови ОДА Маріуполь залишається в облозі, мирним жителям окупанти не дають виїхати з міста, а гуманітарній допомозі - заїхати. Продовжують обстріли й в інших громадах у Донецькій області.

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