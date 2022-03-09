Россия держит в заложниках более 400 тысяч человек в Мариуполе: Кулеба призвал мир действовать
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир к действиям на фоне преступлений, которые совершают российские оккупанты относительно населения Мариуполя, пишет УНН.
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“Россия продолжает держать в заложниках более 400 тысяч людей в Мариуполе, блокирует гуманитарную помощь, эвакуацию. Обстрелы продолжаются. Почти 3 тысячи новорожденных скоро не будут иметь лекарств и еды. Мир должен действовать немедленно! Русские варвары должны прекратить войну против гражданских и детей”, - написал Кулеба.
Контекст
Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидалось установление режима тишины для гуманитарных коридоров для эвакуации по маршрутам:
Энергодар - Запорожье
Сумы - Полтава
Изюм - Лозовая
Мариуполь - Запорожье
Волноваха - Покровск
Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.
В то же время по состоянию на 11:30 по данным председателя ОГА Мариуполь остается в осаде, мирным жителям оккупанты не дают выехать из города, а гуманитарной помощи - заехать. Продолжают обстрелы и в других общинах в Донецкой области.