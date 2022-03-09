Оккупанты разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе

Детали

"Роддом в центре города, больница, детское отделение и терапия – все это уничтожено во время авианалета российской авиации на Мариуполь. Только что русский пилот, который, наверное, не стыдится называть себя человеком, снова нажал на крючок, точно зная, куда полетит бомба.

Россияне! Вы не только пересекли предел недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли предел человечности. Перестаньте называть себя людьми!" — написал Кириленко.

Информации о пострадавших нет.

Напомним

В Мариуполе российские оккупанты держат в заложниках более 400 тысяч человек.