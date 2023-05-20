Годовщина завершения героической обороны "Азовстали". Вспоминаем трагические события мая 2022 года

Хронология событий

Мариуполь, бои за который начались в первый же день российской агрессии, 24 февраля, уже 2 марта был полностью окружен. российская армия беспощадно обстреливала и бомбила город. Чего только стоят авиаудары по роддому и по Мариупольскому драмтеатру, в котором скрывались люди.

В середине апреля единственным центром сопротивления остался комбинат «Азовсталь», куда прорывались все украинские подразделения, которые были в городе. Оборону города осуществляли: полк «Азов», морские пехотинцы, пограничники, нацгвардейцы, полицейские. Все они по возможности добирались до «Азовстали».

Также на комбинате собралось немало гражданских, которые укрывались от обстрелов и бомбежек.

На заблокированной «Азовстали» были проблемы с питьевой водой, заканчивалась еда и медикаменты. По состоянию на середину мая на комбинате находилось около 600 раненых бойцов, 40 из них в тяжелом состоянии.

В первых числах мая с «Азовстали» эвакуировали всех гражданских. А с 16 мая по приказу Зеленского с комбината начали выходить украинские бойцы. Последний защитник покинул «Азовсталь» 20 мая.

Содержание в плену и постепенное возвращение в Украину

Пленники «Азовстали» содержались как на территории так называемой «днр», так и на территории россии.

28 июня состоялся обмен пленными во время которого в Украину вернулись первые 95 защитников Мариуполя и «Азовстали».

28 июля россияне устроили ужасную провокацию в колонии в Еленовке в «днр». В результате взрыва погибли 53 защитника «Азовстали», 130 – получили ранения.

россия обвинила Украину в том, что ВСУ, якобы, обстреляли колонию.

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На 24 августа в оккупированном Мариуполе планировали судилище над «азовцами», четко давая понять, что «обвиняемым» грозит смертная казнь. Однако, начать «процесс» так и не решились.

Самый массовый обмен защитников «Азовстали» состоялся в ночь с 21 на 22 сентября, тогда в Украину вернулись 182 защитника. Командиры обороны «Азовстали» Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега были доставлены в Турцию, где под гарантии Эрдогана должны находиться до конца войны.

Во время последнего обмена, который состоялся 6 мая, в Украину вернулись еще 45 героев «Азовстали».

Как заявили на днях в Ассоциации семей защитников «Азовстали» на данный момент в российском плену находятся более 1900 защитников Мариуполя, более 700 из них - это «азовцы».