рф заявила про другий етап обміну полоненими 300 на 300 після повернення 200 українців
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про повернення 300 військовослужбовців в обмін на 300 полонених ЗСУ. Це другий етап обміну 500 на 500, після повернення 200 українців.
У міноборони рф заявили про другий етап обміну полоненими з Україною 300 на 300 - у межах обміну 500 на 500, повернення 200 з яких відбувся напередодні, повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
"росія повернула 300 військовослужбовців, натомість передано 300 полонених ЗСУ", повідомляє міноборони рф, яке цитують росЗМІ.
Як зазначається, посередницькі зусилля гуманітарного характеру під час обміну надали ОАЕ та США.
Глава російської делегації на мирних переговорах, помічник путіна володимир мединський повідомив у телеграм-каналі про "у межах домовленостей, досягнутих у Женеві, 5-6 березня обмін військовополоненими з Україною. 500 на 500".
Представники української влади наразі інформацію про обмін не коментували.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський 5 березня повідомив про новий обмін, у межах якого додому повернулися 200 українців, у тому числі військові ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці, серед них захисники Маріуполя. Координаційний штаб з питань полонених зазначив, що це "перший етап обміну згідно з домовленостями у Женеві" і "і найближчим часом буде проведено наступний етап".