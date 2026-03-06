$43.810.09
09:57
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32
Международные резервы Украины «похудели» на 5% — НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

РФ заявила о втором этапе обмена пленными 300 на 300 после возвращения 200 украинцев

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Минобороны РФ сообщило о возвращении 300 военнослужащих в обмен на 300 пленных ВСУ. Это второй этап обмена 500 на 500, после возвращения 200 украинцев.

РФ заявила о втором этапе обмена пленными 300 на 300 после возвращения 200 украинцев

В минобороны рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной 300 на 300 - в рамках обмена 500 на 500, возвращение 200 из которых состоялось накануне, сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Россия вернула 300 военнослужащих, взамен передано 300 пленных ВСУ", сообщает минобороны рф, которое цитируют росСМИ.

Как отмечается, посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали ОАЭ и США.

Глава российской делегации на мирных переговорах, помощник путина владимир мединский сообщил в телеграм-канале о "в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5-6 марта обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500".

Представители украинских властей пока информацию об обмене не комментировали.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта сообщил о новом обмене, в рамках которого домой вернулись 200 украинцев, в том числе военные ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы, среди них защитники Мариуполя. Координационный штаб по вопросам пленных отметил, что это "первый этап обмена согласно договоренностям в Женеве" и "в ближайшее время будет проведен следующий этап".

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Женева
Вооруженные силы Украины
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина