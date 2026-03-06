РФ заявила о втором этапе обмена пленными 300 на 300 после возвращения 200 украинцев
Киев • УНН
Минобороны РФ сообщило о возвращении 300 военнослужащих в обмен на 300 пленных ВСУ. Это второй этап обмена 500 на 500, после возвращения 200 украинцев.
В минобороны рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной 300 на 300 - в рамках обмена 500 на 500, возвращение 200 из которых состоялось накануне, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Детали
"Россия вернула 300 военнослужащих, взамен передано 300 пленных ВСУ", сообщает минобороны рф, которое цитируют росСМИ.
Как отмечается, посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали ОАЭ и США.
Глава российской делегации на мирных переговорах, помощник путина владимир мединский сообщил в телеграм-канале о "в рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5-6 марта обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500".
Представители украинских властей пока информацию об обмене не комментировали.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта сообщил о новом обмене, в рамках которого домой вернулись 200 украинцев, в том числе военные ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы, среди них защитники Мариуполя. Координационный штаб по вопросам пленных отметил, что это "первый этап обмена согласно договоренностям в Женеве" и "в ближайшее время будет проведен следующий этап".