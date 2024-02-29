"рф явно розширює війну": в ОП зробили заяву на тлі виступу путіна
Київ • УНН
Подоляк попередив європейців, що вони стоять перед вибором між прискоренням допомоги Україні для швидкої перемоги над російською агресією або продовженням спроб заспокоїти росію шляхом переговорів, ризикуючи при цьому, що її армія просунеться на їхню власну територію.
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував останні заяви російського диктатора володимира путіна, та попередив європейців про два ймовірних шляхи розвитку імперських намірів рф. Його заяву цитує УНН.
рф явно розширює війну. Провокації, підготовка до атак у різних напрямках, нарощування мілітаризованих ресурсів і... нескінченна "ядерна загроза". Нічого не змінюється і не зміниться... Як наслідок, у Європи, у країн демократії, є лише два шляхи.
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На думку Подоляка, європейці можуть прискорити надання допомоги Україні, та таким чином мінімізувати збитки від російської агресії. Або ж й надалі намагатись словесно угамувати керівництво держави-терористки й нічого не робити.
Перший: прискорення допомоги Україні, щоб уже сьогодні завдати поразки та мінімізувати збитки рф... Другий: продовжувати довгі розмови, сумніви, роздуми про "утихомирення тварі" і врешті-решт особисто зіткнутися з російською армією на своїх же територіях. З армією, яка розростається до біблійних розмірів, яка вдосталь скуштувала людської крові і не робить нічого іншого, як грабує, стукає, вбиває...
І важливо усвідомити, що цей вибір не теоретичний, "не колись у майбутньому", не умовний. Але тільки тут і зараз...
"Усе" на столі, щоб допомогти Україні перемогти путіна - прем'єрка Естонії про заяву Макрона щодо західних військ29.02.24, 14:43 • 30020 переглядiв
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Володимир путін під час виступу перед федеральними зборами натякнув, що відправка військ НАТО на територію України може стати приводом для росії застосувати ядерну зброю.
російський диктатор також звинуватив Сполучені Штати у "вкиді" інформації про нібито розміщення російської ядерної зброї в космосі, заявивши, що так Вашингтон хоче втягнути москву у переговори на своїх умовах.