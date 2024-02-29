"рф явно розширює війну": в ОП зробили заяву на тлі виступу путіна

Подоляк попередив європейців, що вони стоять перед вибором між прискоренням допомоги Україні для швидкої перемоги над російською агресією або продовженням спроб заспокоїти росію шляхом переговорів, ризикуючи при цьому, що її армія просунеться на їхню власну територію.