"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина
Киев • УНН
Подоляк предупредил европейцев, что они стоят перед выбором между ускорением помощи Украине для быстрой победы над российской агрессией или продолжением попыток успокоить россию путем переговоров, рискуя при этом, что ее армия продвинется на их собственную территорию.
Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, и предупредил европейцев о двух вероятных путях развития имперских намерений рф. Его заявление цитирует УНН.
рф явно расширяет войну. Провокации, подготовка к атакам в разных направлениях, наращивание милитаризованных ресурсов и... бесконечная "ядерная угроза". Ничего не меняется и не изменится... Как следствие, у Европы, у стран демократии, есть только два пути.
Детали
По мнению Подоляка, европейцы могут ускорить оказание помощи Украине, и таким образом минимизировать убытки от российской агрессии. Или же и в дальнейшем пытаться словесно успокоить руководство государства-террористки и ничего не делать.
Первый: ускорение помощи Украине, чтобы уже сегодня нанести поражение и минимизировать убытки рф... Второй: продолжать долгие разговоры, сомнения, размышления об "усмирении твари" и в конце концов лично столкнуться с российской армией на своих же территориях. С армией, которая разрастается до библейских размеров, которая вдоволь отведала человеческой крови и не делает ничего другого, как грабит, стучит, убивает...
И важно осознать, что этот выбор не теоретический, "не когда-то в будущем", не условный. Но только здесь и сейчас...
"Все" на столе, чтобы помочь Украине победить путина - премьер Эстонии о заявлении Макрона о западных войсках29 февраля 2024, 12:43 • 23411 просмотров
Дополнительно
Владимир путин во время выступления перед федеральным собранием намекнул, что отправка войск НАТО на территорию Украины может стать поводом для россии применить ядерное оружие.
российский диктатор также обвинил Соединенные Штаты во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе, заявив, что так Вашингтон хочет втянуть москву в переговоры на своих условиях.
"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина
Подоляк предупредил европейцев, что они стоят перед выбором между ускорением помощи Украине для быстрой победы над российской агрессией или продолжением попыток успокоить россию путем переговоров, рискуя при этом, что ее армия продвинется на их собственную территорию.
Байден хочет, чтобы страны G7 подготовили план использования конфискованных активов рф до следующего саммита - СМИ
Белый дом хочет, чтобы страны G7 подготовили предложения по конфискации российских активов, чтобы помочь финансировать бюджет Украины и потребности в восстановлении до следующего саммита G7 в июне.
Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, на должность назначили Владимира Карпенко
Президент Зеленский сменил командующего Тыловых войск Вооруженных Сил Украины, назначив на эту должность Владимира Карпенко.
Этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению в ЕС - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 2024 год должен стать временем реальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а первые шаги могут начаться уже этой весной.
В "Дії" появится чат-бот на основе ИИ - Федоров
Глава Министерства цифровой трансформации Украины объявил о планах добавить в мобильное приложение "Дія" чат-бота-помощника на основе искусственного интеллекта под названием "Надежда", который поможет быстрее реагировать на запросы пользователей.
Генштаб: Силы обороны выдержали 73 атаки россиян, по 22 на Авдеевском и Новопавловском направлениях
Украинские войска отбили многочисленные российские атаки на разных участках фронта, а также нанесли воздушные удары, которые уничтожили 3 российские самолеты.
Страны Юго-Восточной Европы примут участие в Глобальном саммите мира - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что все страны Юго-Восточной Европы примут участие в предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии.
Последствия атаки россиян на нефтебазу: в одном из районов Харькова зафиксировали загрязнение питьевой воды
После атаки россиян на нефтебазу в Харькове, нефтепродукты были обнаружены в городских насосах питьевой воды. Специалисты продолжают проверку источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения.
Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего нардепа Александра Грановского
Защита отмечает, что Интерпол заблокировал запрос НАБУ на международный розыск бывшего депутата, поскольку он не находится в международном розыске.
Верховный суд Испании открывает дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона
Верховный суд Испании открыл дело о терроризме против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в связи с действиями сепаратистской группировки Tsunami Democràtic в 2019 году.