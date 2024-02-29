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"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина

"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 19:13  •  2647 просмотра

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Подоляк предупредил европейцев, что они стоят перед выбором между ускорением помощи Украине для быстрой победы над российской агрессией или продолжением попыток успокоить россию путем переговоров, рискуя при этом, что ее армия продвинется на их собственную территорию.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, и предупредил европейцев о двух вероятных путях развития имперских намерений рф. Его заявление цитирует УНН

рф явно расширяет войну. Провокации, подготовка к атакам в разных направлениях, наращивание милитаризованных ресурсов и... бесконечная "ядерная угроза". Ничего не меняется и не изменится... Как следствие, у Европы, у стран демократии, есть только два пути.

- написал Подоляк в соц сети Х.

Детали

По мнению Подоляка, европейцы могут ускорить оказание помощи Украине, и таким образом минимизировать убытки от российской агрессии. Или же и в дальнейшем пытаться словесно успокоить руководство государства-террористки и ничего не делать.

Первый: ускорение помощи Украине, чтобы уже сегодня нанести поражение и минимизировать убытки рф... Второй: продолжать долгие разговоры, сомнения, размышления об "усмирении твари" и в конце концов лично столкнуться с российской армией на своих же территориях. С армией, которая разрастается до библейских размеров, которая вдоволь отведала человеческой крови и не делает ничего другого, как грабит, стучит, убивает...

- написал советник ОП.

И важно осознать, что этот выбор не теоретический, "не когда-то в будущем", не условный. Но только здесь и сейчас...

 - резюмировал Подоляк.

"Все" на столе, чтобы помочь Украине победить путина - премьер Эстонии о заявлении Макрона о западных войсках29 февраля 2024, 12:43 • 23411 просмотров

Дополнительно

Владимир путин во время выступления перед федеральным собранием намекнул, что отправка войск НАТО на территорию Украины может стать поводом для россии применить ядерное оружие.

российский диктатор также обвинил Соединенные Штаты во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе, заявив, что так Вашингтон хочет втянуть москву в переговоры на своих условиях. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
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ukrainaУкраина
"рф явно розширює війну": в ОП зробили заяву на тлі виступу путіна
"russia is clearly expanding the war": the OP made a statement amid Putin's speech
Новости по теме

"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина

Подоляк предупредил европейцев, что они стоят перед выбором между ускорением помощи Украине для быстрой победы над российской агрессией или продолжением попыток успокоить россию путем переговоров, рискуя при этом, что ее армия продвинется на их собственную территорию.

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"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина

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