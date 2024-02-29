путін звинуватив США у "вкиді" інформації про нібито розміщення російської ядерної зброї в космосі
Київ • УНН
Путін заперечує звинувачення США в тому, що росія планує розмістити ядерну зброю в космосі.
російський диктатор звинуватив Сполучені Штати у "вкиді" інформації про нібито розміщення російської ядерної зброї в космосі, заявивши, що так Вашингтон хоче втягнути москву у переговори на своїх умовах. Про це він заявив під час виступу перед федеральними зборами, передає УНН.
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російській диктатор сказав, що останнім часом все частіше звучать безпідставні звинувачення" з боку Сполучених Штатів.
Все частіше лунають на адресу росії звинувачення, що ми нібито збираємось розмістити ядерну зброю в космосі. Таки вкиди – а це ніщо інше, ніж вкиди – це хитрість, тільки для того, щоб втягнути нас в переговори на своїх умовах, які вигідні винятково США,
Нагадаємо
Загроза національної безпеки США, про яку стало відомо 14 лютого, пов'язана з тим, що росія хоче мати ядерну зброю у космосі. Про це пише ABC News з посиланням на два джерела, які знайомі з обговореннями на Капітолійському пагорбі.