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путин обвинил США во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе

путин обвинил США во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 13:19  •  10916 просмотра

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путин отрицает обвинения США в том, что россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.

российский диктатор обвинил Соединенные Штаты во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе, заявив, что так Вашингтон хочет втянуть москву в переговоры на своих условиях. Об этом он заявил во время выступления перед федеральным собранием, передает УНН.

Детали

российский диктатор сказал, что в последнее время все чаще звучат "безосновательные обвинения" со стороны Соединенных Штатов.

Все чаще звучат в адрес россии обвинения, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Таки вбросы - а это ничто иное, чем вбросы - это хитрость, только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США,

- заявил Путин.

Напомним

Угроза национальной безопасности США, о которой стало известно 14 февраля, связана с тем, что россия хочет иметь ядерное оружие в космосе. Об этом пишет ABC News со ссылкой на два источника, которые знакомы с обсуждениями на Капитолийском холме.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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путін звинуватив США у "вкиді" інформації про нібито розміщення російської ядерної зброї в космосі
Putin accuses the US of "throwing in" information about the alleged deployment of Russian nuclear weapons in space
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