российский диктатор обвинил Соединенные Штаты во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе, заявив, что так Вашингтон хочет втянуть москву в переговоры на своих условиях. Об этом он заявил во время выступления перед федеральным собранием, передает УНН.

Детали

российский диктатор сказал, что в последнее время все чаще звучат "безосновательные обвинения" со стороны Соединенных Штатов.

Все чаще звучат в адрес россии обвинения, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Таки вбросы - а это ничто иное, чем вбросы - это хитрость, только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США, - заявил Путин.

Напомним

Угроза национальной безопасности США, о которой стало известно 14 февраля, связана с тем, что россия хочет иметь ядерное оружие в космосе. Об этом пишет ABC News со ссылкой на два источника, которые знакомы с обсуждениями на Капитолийском холме.