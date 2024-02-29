путин обвинил США во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе
Киев • УНН
путин отрицает обвинения США в том, что россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.
российский диктатор обвинил Соединенные Штаты во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе, заявив, что так Вашингтон хочет втянуть москву в переговоры на своих условиях. Об этом он заявил во время выступления перед федеральным собранием, передает УНН.
Детали
российский диктатор сказал, что в последнее время все чаще звучат "безосновательные обвинения" со стороны Соединенных Штатов.
Все чаще звучат в адрес россии обвинения, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Таки вбросы - а это ничто иное, чем вбросы - это хитрость, только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США,
Напомним
Угроза национальной безопасности США, о которой стало известно 14 февраля, связана с тем, что россия хочет иметь ядерное оружие в космосе. Об этом пишет ABC News со ссылкой на два источника, которые знакомы с обсуждениями на Капитолийском холме.
путин обвинил США во "вбросе" информации о якобы размещении российского ядерного оружия в космосе
путин отрицает обвинения США в том, что россия планирует разместить ядерное оружие в космосе.
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