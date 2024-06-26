РФ вивела ракетоносії у Чорне і Азовське море
Київ • УНН
Росія вивела носії крилатих ракет "Калібр" в Чорне і Азовське моря, залишивши в цих водах три ракети-носія, здатні нести до 16 ракет.
Станом на ранок 26 червня Росія вивела у Чорне і Азовське море ракетоносії крилатих ракет "Калібр". Про це повідомили у пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що в акваторії двох морів росіяни тримають три ракетоносії. На їхніх бортах може перебувати до 16 ракет.
У Чорному морі РФ тримає один ворожий корабель-носій ракет. Втім, на його борту "Калібрів" немає.
Тим часом в Азовському морі - вісім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
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