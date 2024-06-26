РФ вывела ракетоносители в Черное и Азовское море

По состоянию на утро 26 июня Россия ввела в Черное и Азовское море ракетоносители крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Морских сил ВСУ, передает УНН.

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Отмечается, что в акватории двух морей россияне держат три ракетоносителя. На их бортах может находиться до 16 ракет.

В Черном море РФ держит один вражеский корабль-носитель ракет. Впрочем, на его борту "калибров" нет.

Между тем в Азовском море - восемь вражеских кораблей, два из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

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