Еще плюс 1220 оккупантов и 19 боевых машин: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 538 060 человек личного состава и 8039 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 538 060 человек, 8039 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.24 ориентировочно составили:
личного состава-около 538 060 (+1220) человек,
танков-8039 (+4) ед,
боевых бронированных машин-15450 (+19) ЕД,
артиллерийских систем - 14321 (+40) ЕД,
РСЗО – 1108 (+0) ЕД,
средства ПВО-863 (+0) ЕД,
самолетов-359 (+0) ЕД,
вертолетов-326 (+0) ЕД,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 11435 (+22),
крылатые ракеты-2324 (+0),
корабли / катера-28 (+0) ЕД,
подводные лодки-1 (+0) ЕД,
автомобильной техники и автоцистерн-19407 (+45) ЕД,
специальная техника ‒ 2409 (+6).
С начала суток произошло 123 боевых столкновения - Генштаб25 июня 2024, 21:46 • 16718 просмотров