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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ще плюс 1220 окупантів і 19 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 21891 перегляди

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 538 060 осіб особового складу і 8039 танків.

Ще плюс 1220 окупантів і 19 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 538 060 осіб, 8039 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 538 060 (+1220) осіб,

танків ‒ 8039 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 15450 (+19) од,

артилерійських систем –  14321 (+40) од,

РСЗВ  – 1108 (+0) од,

засоби ППО ‒ 863 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11435 (+22),

крилаті ракети ‒ 2324 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,

спеціальна техніка  ‒ 2409 (+6).

Від початку доби відбулося 123 бойові зіткнення – Генштаб26.06.24, 00:46 • 23314 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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