Ще плюс 1220 окупантів і 19 бойових машин: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 538 060 осіб особового складу і 8039 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 538 060 осіб, 8039 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 538 060 (+1220) осіб,
танків ‒ 8039 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 15450 (+19) од,
артилерійських систем – 14321 (+40) од,
РСЗВ – 1108 (+0) од,
засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
літаків – 359 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11435 (+22),
крилаті ракети ‒ 2324 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 19407 (+45) од,
спеціальна техніка ‒ 2409 (+6).
Від початку доби відбулося 123 бойові зіткнення – Генштаб26.06.24, 00:46 • 23314 переглядiв