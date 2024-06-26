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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Від початку доби відбулося 123 бойові зіткнення – Генштаб

Київ • УНН

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З початку доби відбулося 123 бойових зіткнення на різних напрямках, в ході яких українські війська успішно відбили численні російські атаки та завдали противнику значних втрат.

Від початку доби відбулося 123 бойові зіткнення – Генштаб

Від початку доби відбулося 123 бойові зіткнення. Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу та два пункти управління противника. Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах, передає УНН.

Деталі

Російські загарбники завдали по території України 43 авіаційні удари із застосуванням 60 КАБів, також задіяли 368 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації  вісім разів атакували в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили п’ять штурмових дій противника, ще три боєзіткнення на даний час тривають.  

На Куп’янському напрямку противник здійснив 10 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Стельмахівка та Андріївка. Дев’ять атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається в районі Степової Новоселівки, де ще відбувається бій.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Копанок, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Захисники України відбили 12 атак ворога,  бої тривають. Вживаються заходи щодо недопущення просування окупантів в глибину нашої території.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили 13 безуспішних штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Дев’ять спроб ворога наблизитися до наших позицій біля Часового Яру, Іванівського та Андріївки, на Краматорському напрямку, зазнали невдачі. Водночас, окупанти не відмовляються від намірів просунутися в районі Часового Яру, де зараз ще триває боєзіткнення. Ситуація під контролем українських захисників. 

На Торецькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається напруженою. За підтримки авіації противник 11 разів атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. Всі штурмові дії підрозділи Сил оборони відбили. Вживаються заходи щодо нарощування стійкості оборони.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 42. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Воздвиженки,  Новоселівки Першої та Яснобродівки. Нашими воїнами відбито 35 ворожих атак, тривають бої в районах Новоолександрівки та Сокола.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 271 окупант вбитими та пораненими. Знищено один танк, три бойові броньовані машини, дві гармати та два автомобілі. Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Зазнали невдачі дві штурмові дії загарбницьких військ поблизу Георгіївки та Костянтинівки. Водночас, зберігається активність ворога поблизу Красногорівки де  тривають бої.

На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка змін не зазнала. Атаки ворога в районах Костянтинівки, Урожайного, Малої Токмачки та Роботиного успіху не мали. Втрат позицій та територій не допущено.

На Придніпровському напрямку чотири штурмові дії  ворога успіху не мали. Ситуація контрольована.

На інших напрямках обстановка без суттєвих змін.

Сили оборони впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Окремо слід відзначити воїнів 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура", які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, ефективно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі та техніці, завдаючи окупантам відчутних втрат.

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти намагаються вклинитись в оборону Часового Яру25.06.24, 19:50 • 32283 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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