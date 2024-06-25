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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти намагаються вклинитись в оборону Часового Яру

Київ • УНН

 • 32283 перегляди

Кількість бойових зіткнень уздовж всієї лінії фронту зросла до 121, при цьому противник дев'ять разів намагався прорвати українську оборону в районі Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку.

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти намагаються вклинитись в оборону Часового Яру

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121. На Краматорському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Часового Яру та Іванівського. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 19:00, передає УНН.

"Впродовж дня ворог намагається шукати шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121", - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку російські загарбники не полишають намірів потіснити із займаних позицій українських захисників в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. На цей час підрозділи Сил оборони відбили п’ять штурмових дій противника, ще одне боєзіткнення – триває.

Окупанти відводять з Харківщини підрозділи, які втратили боєздатність - Волошин25.06.24, 19:25 • 33360 переглядiв

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Андріївки. На даний час одне боєзіткнення ще продовжується.

Попередні втрати агресора на даному напрямку склали 89 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один танк, бойову броньовану машину та автомобіль.

Успіху не мали 12 спроб противника просунутися в глибину нашої території в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки на Сіверському напрямку. Ще один бій триває. Українські воїни контролюють ситуацію.

За попередніми даними втрати загарбників намнапрямку складають 58 осіб. Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та три склади боєприпасів противника.

На Краматорському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Часового Яру та Іванівського. Вісім штурмових дій українські воїни відбили, одна атака продовжується.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 39 разів атакував оборонні рубежі українських захисників в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Успіху не мали 32 штурми агресора, ще сім бойових зіткнень тривають.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до шести, з яких дві - відбито та чотири - ще продовжуються.

На Придніпровському напрямку безуспішно завершився штурм окупантами позицій наших оборонців в районі Кринок. Ситуація контрольована.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала", - резюмували у Генштабі.

Генштаб про ситуацію на фронті: армія рф не полишає спроб атакувати біля Вовчанська, по Торецьку завдають ударів КАБами25.06.24, 17:18 • 19097 переглядiв

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