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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Генштаб про ситуацію на фронті: армія рф не полишає спроб атакувати біля Вовчанська, по Торецьку завдають ударів КАБами

Київ • УНН

 • 19097 перегляди

Українські захисники стійко утримують свої оборонні позиції, відбиваючи численні атаки російських військ уздовж всієї лінії фронту, при цьому на різних напрямках тривають інтенсивні бої.

Генштаб про ситуацію на фронті: армія рф не полишає спроб атакувати біля Вовчанська, по Торецьку завдають ударів КАБами

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 110.  На Харківському напрямку окупанти не полишають спроб атакувати біля Вовчанська, на Торецькому - зростає кількість штурмів. Про це йдеться у зведенні Генштабу на 16:00, передає УНН.

"Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 110. Українські захисники стримують натиск російських окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат", - зазначено у зведенні.

На Харківському напрямку агресор не полишає спроб атакувати біля Вовчанська. Наразі, там триває два боєзіткнення, стільки ж штурмів підрозділи Сил оборони відбили. Разом з тим, ворожа авіація завдала два удари шістьма НАРами по Ветеринарному.

Від початку доби на Куп’янському напрямку війська противника вісім разів штурмували оборонні рубежі українських захисників в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. Українські захисники стійко тримають оборону. Чотири спроби окупантів просунутися вперед відбито. Тривають бої. Населений пункт Табаївка зазнав авіаційного удару десятьма НАРАми.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснили 13 атак на позиції підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. 12 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне - триває у районі Невського.

Продовжує окупаційна армія шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Сім атак російських загарбників відбито нашими воїнами поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. П’ять бойових зіткнень ще продовжуються.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім штурмів позицій українського війська поблизу Часового Яру та Іванівського. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, сім атак відбито, одна – ще триває.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 11. Активно працює ворожа авіація, зокрема, сім ударів одинадцятьма КАБами зазнало місто Торецьк, ще однією авіабомбою терористи вдарили по Деміївці.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 37 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 26 ворожих атак, 11 боїв – ще тривають. Олександропіль зазнав двох ударів НАРами.

Тривають бої на Курахівському напрямку. За підтримки авіації ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ударів КАБами зазнало Курахове. Загальна кількість атак на цьому напрямку зросла до чотирьох, з яких дві - ще продовжуються.

На Придніпровському напрямку активно працює ворожа авіація. Трьома КАБами окупанти вдарили по населеному пункту Тягинка, ще по дві керовані авіаційні бомби агресор скинув на Дудчани та Одрадокам’янку.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Антоніна Туманова

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