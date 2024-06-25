Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 110. На Харьковском направлении оккупанты не оставляют попыток атаковать возле Волчанска, на Торецком - растет количество штурмов. Об этом говорится в сводке Генштаба на 16:00, передает УНН.

"С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 110. Украинские защитники сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери", - указано в сводке.

На Харьковском направлении агрессор не оставляет попыток атаковать возле Волчанска. Сейчас, там продолжается два боестолкновения, столько же штурмов подразделения Сил обороны отбили. Вместе с тем, вражеская авиация нанесла два удара шестью НАРами по Ветеринарному.

С начала суток на Купянском направлении войска противника восемь раз штурмовали оборонительные рубежи украинских защитников в районах Степной Новоселовки, Стельмаховки и Синьковки. Украинские защитники стойко держат оборону. Четыре попытки оккупантов продвинуться вперед отбиты. Продолжаются бои населенный пункт Табаевка получил авиационный удар десятью НАРАми.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществили 13 атак на позиции подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское и в Серебрянском лесу. 12 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще одно-продолжается в районе Невского.

Продолжает оккупационная армия искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Семь атак российских захватчиков отражены нашими воинами вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки и Выемки. Пять боевых столкновений еще продолжаются.

На Краматорском направлении противник совершил восемь штурмов позиций украинского войска вблизи Часового Яра и Ивановского. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, семь атак отбиты, одна - еще продолжается.

На Донецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до 11. Активно работает вражеская авиация, в частности, семь ударов одиннадцатью КАБами потерпел город Торецк, еще одной авиабомбой террористы ударили по Демеевке.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 37 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 26 вражеских атак, 11 боев – еще продолжаются. Александрополь получил два удара НАРами.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. При поддержке авиации враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Ударов КАБами подверглось Курахово. Общее количество атак на этом направлении возросло до четырех, из которых две - еще продолжаются.

На Приднепровском направлении активно работает вражеская авиация. Тремя КАБами оккупанты ударили по населенному пункту Тягинка, еще по две управляемые авиационные бомбы агрессор сбросил на Дудчане и Одрадокаменку.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.