Окупанти відводять з Харківщини підрозділи, які втратили боєздатність - Волошин
Київ • УНН
На харківському напрямку тривають інтенсивні бої, російські окупанти зазнають значних втрат, але відмовляються від спроб наступу, в той час як українським захисникам щодня вдається знищувати ворожу бронетехніку, артилерійські системи та укриття, що змушує росіян відводити підрозділи через великі втрати.
На Харківському напрямку продовжуються інтенсивні бойові дії, в ході яких російські окупанти несуть суттєві втрати, але не полишають спроб наступу. Про це ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає УНН.
За його словами, попри відчутні втрати, ворог продовжує атакувати Вовчанськ. Особливу загрозу становлять авіаційні удари - лише за минулу добу російські війська скинули на Харківщину 43 керовані авіабомби.
"Ворог на тому напрямку несе чималі втрати - за минулу добу близько сотні вбитими та пораненими", - зазначив Волошин.
Він також додав, що українським захисникам вдається щоденно нищити та пошкоджувати ворожу бронетехніку, артилерійські системи, знищувати автомобілі та спецтехніку противника.
Зеленський: рф лише від початку червня кинула на Україну понад 2400 КАБів, із них близько 700 - на Харківщину22.06.24, 19:57 • 24703 перегляди
Особливо ефективними виявилися удари по укриттях окупантів.
"Знищено і чимало укриттів з ворогом - 17 укриттів з росіянами було знищено", - підкреслив речник ОСУВ "Хортиця".
Волошин також повідомив, що через значні втрати росіяни вкотре змушені відводити підрозділи, які втратили боєздатність.
Генштаб про ситуацію на фронті: армія рф не полишає спроб атакувати біля Вовчанська, по Торецьку завдають ударів КАБами25.06.24, 17:18 • 19097 переглядiв