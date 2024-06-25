На Харьковском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, в ходе которых российские оккупанты несут судебные потери, но не оставляют попыток наступления. Об этом эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает УНН.

По его словам, несмотря на ощутимые потери, враг продолжает атаковать Волчанск. Особую угрозу представляют авиационные удары - только за минувшие сутки российские войска сбросили на Харьковщину 43 управляемые авиабомбы.

"Враг на том направлении несет немалые потери - за минувшие сутки около сотни убитыми и ранеными", - отметил Волошин.

Он также добавил, что украинским защитникам удается ежедневно уничтожать и повреждать вражескую бронетехнику, артиллерийские системы, уничтожать автомобили и спецтехнику противника.

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Особенно эффективными оказались удары по укрытиям оккупантов.

"Уничтожено и немало укрытий с врагом - 17 укрытий с русскими было уничтожено", - подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

Волошин также сообщил, что из-за значительных потерь россияне в очередной раз вынуждены отводить подразделения, потерявшие боеспособность.

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