Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 121. На Краматорском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Часового Яра и Ивановского. Об этом говорится в сводке Генштаба на 19:00, передает УНН.

"В течение дня враг пытается искать пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 121", - говорится в сводке.

На Харьковском направлении российские захватчики не оставляют намерений потеснить с занимаемых позиций украинских защитников в районе Волчанска, Тихого и Глубокого. В настоящее время подразделения Сил обороны отбили пять штурмовых действий противника, еще одно боестолкновение – продолжается.

Оккупанты отводят с Харьковщины подразделения, потерявшие боеспособность - Волошин

На Купянском направлении украинские защитники с начала суток отражали 10 атак оккупантов возле Степной Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Андреевки. В настоящее время одно боестолкновение еще продолжается.

Предыдущие потери агрессора на данном направлении составили 89 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, боевая бронированная машина и автомобиль.

Успеха не имели 12 попыток противника продвинуться в глубину нашей территории в районах Белогоровки, Верхнекаменского, спорного, Раздоловки и выемки на Северском направлении. Еще один бой продолжается. Украинские воины контролируют ситуацию.

По предварительным данным потери захватчиков нам направления составляют 58 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, автомобиль и три склада боеприпасов противника.

На Краматорском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Часового Яра и ивановского. Восемь штурмовых действий украинские воины отбили, одна атака продолжается.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 39 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки первой и Яснобродовки. Успеха не имели 32 штурма агрессора, еще семь боевых столкновений продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала дня враг атакует вблизи Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до шести, из которых две - отбитые и четыре - еще продолжаются.

На Приднепровском направлении безуспешно завершился штурм оккупантами позиций наших защитников в районе рынок. Ситуация контролируемая.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела", - резюмировали в Генштабе.

Генштаб о ситуации на фронте: армия рф не оставляет попыток атаковать возле Волчанска, по Торецку наносят удары КАБами