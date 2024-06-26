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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тест для власти: смогут ли чиновники привлечь два агрохолдинга к ремонту дороги, которую они разрушают своим транспортом

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Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

24 июня 2024, 12:16  •  148331 просмотра
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Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  267039 просмотра
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Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
24 июня 2024, 09:59  •  108640 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

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Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
24 июня 2024, 08:40  •  105142 просмотра

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Реализуем все, что нужно, чтобы пройтись каждым разделом наших отношений с ЕС – Зеленский

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В минобороны рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате "90 на 90"

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