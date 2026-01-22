рф вдарила по Комишувасі: один загиблий та дев’ятеро поранених, ДСНС завершила рятувальні роботи

російські війська завдали авіаційного удару по селищу Комишуваха Запорізької області, застосувавши керовані авіаційні бомби. Рятувальники ДСНС провели екстрену операцію з деблокування постраждалих із-під завалів зруйнованих приватних будинків. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

Станом на вечір 22 січня підтверджено загибель 85-річного чоловіка внаслідок влучання ворожих снарядів у житловий сектор. Кількість поранених зросла до дев’яти осіб, серед яких переважна більшість – жінки.

Одну людину бійцям ДСНС вдалося врятувати безпосередньо з-під уламків будівлі; наразі всі потерпілі госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Робота рятувальників та масштаби руйнувань

Співробітники ДСНС офіційно завершили аварійно–рятувальні роботи на місці прильотів після ретельного обстеження території. Внаслідок атаки КАБами значних пошкоджень зазнали 24 приватні житлові будинки та господарські споруди. У деяких оселях рятувальникам довелося ліквідовувати пожежі, що виникли через вибухи.

