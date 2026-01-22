$43.180.08
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
18:05 • 11176 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 12749 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 14155 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 15944 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 16441 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 16970 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 31754 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15744 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16260 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
рф вдарила по Комишувасі: один загиблий та дев’ятеро поранених, ДСНС завершила рятувальні роботи

Київ • УНН

 • 6 перегляди

російські війська завдали авіаційного удару по Комишувасі Запорізької області, застосувавши керовані авіаційні бомби. Загинув 85-річний чоловік, дев'ятеро людей отримали поранення, більшість з них – жінки.

рф вдарила по Комишувасі: один загиблий та дев’ятеро поранених, ДСНС завершила рятувальні роботи

російські війська завдали авіаційного удару по селищу Комишуваха Запорізької області, застосувавши керовані авіаційні бомби. Рятувальники ДСНС провели екстрену операцію з деблокування постраждалих із-під завалів зруйнованих приватних будинків. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

Станом на вечір 22 січня підтверджено загибель 85-річного чоловіка внаслідок влучання ворожих снарядів у житловий сектор. Кількість поранених зросла до дев’яти осіб, серед яких переважна більшість – жінки.

Одну людину бійцям ДСНС вдалося врятувати безпосередньо з-під уламків будівлі; наразі всі потерпілі госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Робота рятувальників та масштаби руйнувань

Співробітники ДСНС офіційно завершили аварійно–рятувальні роботи на місці прильотів після ретельного обстеження території. Внаслідок атаки КАБами значних пошкоджень зазнали 24 приватні житлові будинки та господарські споруди. У деяких оселях рятувальникам довелося ліквідовувати пожежі, що виникли через вибухи. 

Кількість постраждалих від атаки рф на Кривий Ріг зросла до 12, серед них - четверо дітей22.01.26, 17:34 • 2348 переглядiв

