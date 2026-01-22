РФ ударила по Камышевахе: один погибший и девять раненых, ГСЧС завершила спасательные работы

российские войска нанесли авиационный удар по поселку Камышеваха Запорожской области, применив управляемые авиационные бомбы. Спасатели ГСЧС провели экстренную операцию по деблокированию пострадавших из-под завалов разрушенных частных домов. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на вечер 22 января подтверждена гибель 85-летнего мужчины в результате попадания вражеских снарядов в жилой сектор. Число раненых возросло до девяти человек, среди которых подавляющее большинство – женщины.

Одного человека бойцам ГСЧС удалось спасти непосредственно из-под обломков здания; сейчас все пострадавшие госпитализированы и получают медицинскую помощь.

Работа спасателей и масштабы разрушений

Сотрудники ГСЧС официально завершили аварийно-спасательные работы на месте прилетов после тщательного обследования территории. В результате атаки КАБами значительные повреждения получили 24 частных жилых дома и хозяйственные постройки. В некоторых домах спасателям пришлось ликвидировать пожары, возникшие из-за взрывов.

