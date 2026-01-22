РФ ударила по Камышевахе: один погибший и девять раненых, ГСЧС завершила спасательные работы

$43.180.08
50.670.06
ukenru
19:51 • 3696 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 12023 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
16:54 • 13346 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
15:45 • 14709 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 16276 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 16520 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17031 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 32023 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15762 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16275 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.2м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украину поступило более 50 тонн гуманитарной помощи для энергосистемы из шести стран - Шмыгаль22 января, 12:48 • 8438 просмотра
Зарплаты и доплаты учителям в 2026 году: в Раде заявили, что рассмотрят вопрос22 января, 13:37 • 5264 просмотра
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп назвал переговоры с Зеленским "хорошими" и анонсировал встречу с путиным22 января, 13:45 • 11075 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 17090 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 11615 просмотра
публикации
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом16:50 • 11627 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 17103 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 32023 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 24903 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 78841 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Михаил Федоров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Давос
Соединённые Штаты
Европа
Гренландия
Реклама
УНН Lite
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка17:56 • 3434 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 26694 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 23405 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 28564 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 67156 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
R-360 Нептун
Дипломатка

РФ ударила по Камышевахе: один погибший и девять раненых, ГСЧС завершила спасательные работы

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Российские войска нанесли авиационный удар по Камышевахе Запорожской области, применив управляемые авиационные бомбы. Погиб 85-летний мужчина, девять человек получили ранения, большинство из них – женщины.

РФ ударила по Камышевахе: один погибший и девять раненых, ГСЧС завершила спасательные работы

российские войска нанесли авиационный удар по поселку Камышеваха Запорожской области, применив управляемые авиационные бомбы. Спасатели ГСЧС провели экстренную операцию по деблокированию пострадавших из-под завалов разрушенных частных домов. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на вечер 22 января подтверждена гибель 85-летнего мужчины в результате попадания вражеских снарядов в жилой сектор. Число раненых возросло до девяти человек, среди которых подавляющее большинство – женщины.

Одного человека бойцам ГСЧС удалось спасти непосредственно из-под обломков здания; сейчас все пострадавшие госпитализированы и получают медицинскую помощь.

Работа спасателей и масштабы разрушений

Сотрудники ГСЧС официально завершили аварийно-спасательные работы на месте прилетов после тщательного обследования территории. В результате атаки КАБами значительные повреждения получили 24 частных жилых дома и хозяйственные постройки. В некоторых домах спасателям пришлось ликвидировать пожары, возникшие из-за взрывов. 

Число пострадавших от атаки рф на Кривой Рог возросло до 12, среди них - четверо детей22.01.26, 17:34 • 2366 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Недвижимость
Село
Война в Украине
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям