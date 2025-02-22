рф тримає в Чорному та Середземному морях 5 кораблів з "Калібрами"

У акваторії Чорного моря зафіксовано присутність одного ворожого корабля, озброєного крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет. У Середземному морі зафіксовано чотири ворожі кораблі, три з яких є носіями "Калібрів" із загальною сумарною потужністю залпу до 26 ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Втім, у Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Протягом останньої доби через Керченську протоку в напрямку Чорного моря пройшло шість суден, які продовжили рух у сторону Босфору. В Азовське море зайшло три судна, два з яких прибули з боку Босфору.

Водночас терористична країна продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.

У Середземному морі помічено 4 кораблі рф з "Калібрами": що відомо про загрозу