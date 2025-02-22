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05:23 • 18549 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123542 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183187 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147559 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139003 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117440 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108059 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102994 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142396 перегляди

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рф тримає в Чорному та Середземному морях 5 кораблів з "Калібрами"

рф тримає в Чорному та Середземному морях 5 кораблів з "Калібрами"

Київ • УНН

 • 29873 перегляди

У Чорному морі перебуває один російський корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, три з яких мають на борту 26 крилатих ракет.

У акваторії Чорного моря зафіксовано присутність одного ворожого корабля, озброєного крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до чотирьох ракет. У Середземному морі зафіксовано чотири ворожі кораблі, три з яких є носіями "Калібрів" із загальною сумарною потужністю залпу до 26 ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Втім, у Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Протягом останньої доби через Керченську протоку в напрямку Чорного моря пройшло шість суден, які продовжили рух у сторону Босфору. В Азовське море зайшло три судна, два з яких прибули з боку Босфору.

Водночас терористична країна продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.

У Середземному морі помічено 4 кораблі рф з "Калібрами": що відомо про загрозу21.02.25, 07:11 • 24611 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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