У Середземному морі помічено 4 кораблі рф з "Калібрами": що відомо про загрозу

У Середземному морі зафіксовано 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Ситуація на морських комунікаціях залишається контрольованою. У Чорному та Азовському морях не зафіксовано перебування ворожих суден. Натомість, в Середземному морі перебувають 4 кораблі, з яких три оснащені крилатими ракетами "Калібр". Загальна кількість ракет, які можуть бути випущені з цих суден, досягає 26 одиниць.

Протягом останньої доби судна, що знаходяться під прапором агресора, не здійснювали перехід через Керченську протоку.

Водночас, терористична країна продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), відключаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах, що створює додаткові ризики для безпеки на морі.

росія тримає в Чорному морі корабель з "Калібрами" - ВМС ЗСУ