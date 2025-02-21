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У Середземному морі помічено 4 кораблі рф з "Калібрами": що відомо про загрозу

У Середземному морі помічено 4 кораблі рф з "Калібрами": що відомо про загрозу

Київ • УНН

 • 24611 перегляди

У Середземному морі перебувають 4 російські кораблі, з яких 3 оснащені крилатими ракетами "Калібр". Загальний залп може становити до 26 ракет, у Чорному та Азовському морях ворожих суден немає.

У Середземному морі зафіксовано 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Ситуація на морських комунікаціях залишається контрольованою. У Чорному та Азовському морях не зафіксовано перебування ворожих суден. Натомість, в Середземному морі перебувають 4 кораблі, з яких три оснащені крилатими ракетами "Калібр". Загальна кількість ракет, які можуть бути випущені з цих суден, досягає 26 одиниць.

Протягом останньої доби судна, що знаходяться під прапором агресора, не здійснювали перехід через Керченську протоку.

Водночас, терористична країна продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), відключаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах, що створює додаткові ризики для безпеки на морі.

росія тримає в Чорному морі корабель з "Калібрами" - ВМС ЗСУ18.02.25, 07:07 • 33032 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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