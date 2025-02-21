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В Средиземном море замечено 4 корабля рф с "Калибрами": что известно об угрозе

В Средиземном море замечено 4 корабля рф с "Калибрами": что известно об угрозе

Киев  •  УНН

 • 6666 просмотра

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В Средиземном море находятся 4 российских корабля, из которых 3 оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп может составить до 26 ракет, в Черном и Азовском морях вражеских судов нет.

В Средиземном море зафиксировано 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Ситуация на морских коммуникациях остается контролируемой. В Черном и Азовском морях не зафиксировано пребывание вражеских судов. Зато в Средиземном море находятся 4 корабля, из которых три оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Общее количество ракет, которые могут быть выпущены с этих судов, достигает 26 единиц.

В течение последних суток суда, находящиеся под флагом агрессора, не осуществляли переход через Керченский пролив.

В то же время, террористическая страна продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации на своих судах, что создает дополнительные риски для безопасности на море.

россия держит в Черном море корабль с "Калибрами" - ВМС ВСУ18.02.25, 07:07 • 32075 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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