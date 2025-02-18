россия держит в Черном море корабль с "Калибрами" - ВМС ВСУ

В акватории Черного моря на боевом дежурстве находится один вражеский носитель "Калибров" общим залпом до 4 ракет. Об этом информируют Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации, по состоянию на 06:00 18.02.2025 в акватории Черного и Средиземного моря фиксируют российские военные корабли с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет - сообщили в ВМС ВСУ.

За сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 11 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

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