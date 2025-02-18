росія тримає в Чорному морі корабель з "Калібрами" - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 ракет.
В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебуває один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет. Про це інформують Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Згідно з оперативною інформацією, станом на 06:00 18.02.2025 в акваторії Чорного і Середземного моря фіксують російські військові кораблі з крилатими ракетами "Калібр" на борту.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 11 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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