росія тримає в Чорному морі корабель з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебуває один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет. Про це інформують Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Згідно з оперативною інформацією, станом на 06:00 18.02.2025 в акваторії Чорного і Середземного моря фіксують російські військові кораблі з крилатими ракетами "Калібр" на борту.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет