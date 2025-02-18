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05:23 • 19411 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123750 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183303 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147665 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139084 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117478 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108082 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103000 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142533 перегляди

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росія тримає в Чорному морі корабель з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

росія тримає в Чорному морі корабель з "Калібрами" - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 33032 перегляди

В акваторії Чорного моря перебуває один російський корабель з 4 ракетами "Калібр". У Середземному морі - 4 кораблі, з яких 3 мають на борту до 26 ракет.

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебуває один ворожий носій "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет. Про це інформують Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією, станом на 06:00 18.02.2025 в акваторії Чорного і Середземного моря фіксують російські військові кораблі з крилатими ракетами "Калібр" на борту.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет

- повідомили ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 11 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

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рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Сума прямих збитків інфраструктурі України через дії окупантів зросли до $170 млрд17.02.25, 12:53 • 28532 перегляди

Віта Зеленецька

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