рф держит в Черном и Средиземном морях 5 кораблей с "Калибрами"
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами «Калибр». В Средиземном море - 4 корабля, три из которых имеют на борту 26 крылатых ракет.
В акватории Черного моря зафиксировано присутствие одного вражеского корабля, вооруженного крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до четырех ракет. В Средиземном море зафиксировано четыре вражеских корабля, три из которых являются носителями "Калибров" с общей суммарной мощностью залпа до 26 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Впрочем, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В течение последних суток через Керченский пролив в направлении Черного моря прошло шесть судов, которые продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море зашло три судна, два из которых прибыли со стороны Босфора.
В то же время террористическая страна продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности положения Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих судах.
В Средиземном море замечено 4 корабля рф с "Калибрами": что известно об угрозе21.02.25, 07:11 • 23041 просмотр