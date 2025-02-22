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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф держит в Черном и Средиземном морях 5 кораблей с "Калибрами"

рф держит в Черном и Средиземном морях 5 кораблей с "Калибрами"

Киев  •  УНН

 • 998 просмотра

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В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами «Калибр». В Средиземном море - 4 корабля, три из которых имеют на борту 26 крылатых ракет.

В акватории Черного моря зафиксировано присутствие одного вражеского корабля, вооруженного крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до четырех ракет. В Средиземном море зафиксировано четыре вражеских корабля, три из которых являются носителями "Калибров" с общей суммарной мощностью залпа до 26 ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Впрочем, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В течение последних суток через Керченский пролив в направлении Черного моря прошло шесть судов, которые продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море зашло три судна, два из которых прибыли со стороны Босфора.

В то же время террористическая страна продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности положения Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих судах.

В Средиземном море замечено 4 корабля рф с "Калибрами": что известно об угрозе21.02.25, 07:11 • 23041 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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