рф рідко застосуває ДРГ на кордоні і змінила тактику штурмів - речник ДПСУ

російські війська майже не використовують диверсійно-розвідувальні групи на кордоні з Україною. Натомість, противник активніше використовує малі штурмові підрозділи для атак на позиції українських військових. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Якщо прив’язуватися до кордону з росією, де, власне ворог досить активно використовував свої диверсійно-розвідувальні групи, як з метою розвідки побудови нашої оборони, або ж власними силами атакувати позиції українських захисників чи мінування місцевості, то за останній час спроб суттєво-суттєво поменшало - наголосив речник ДПСУ.

Водночас, за словами Андрія Демченка, російські війська змінили тактику та більше використовують піхотні штурмові підрозділи.

Більше ворог все ж таки, концентрується на використанні малих штурмових груп щодо розширення свого контролю по кордону, натомість, перестав застосовувати саме диверсійні групи. Звісно не можна відкинути того, що противник повністю відмовився від цього, бо аналізуючи попередні роки, то були періоди, коли такі спроби, вони або зростали, або знов ж таки - зменшувалися. Натомість зараз, ворог все ж таки, більше акцентується саме на застосуванні піхотних груп, які б штурмували позиції українських захисників - наголосив Андрій Демченко.

Нагадаємо

Сили оборони намагаються перехопити оперативну ініціативу і за місяць вперше з 2024 року звільнили більше території, ніж захопив за цей час ворог. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.