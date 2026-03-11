рф редко применяет ДРГ на границе и изменила тактику штурмов - спикер ГПСУ

российские войска почти не используют диверсионно-разведывательные группы на границе с Украиной. Вместо этого противник активнее использует малые штурмовые подразделения для атак на позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Если привязываться к границе с россией, где, собственно, враг достаточно активно использовал свои диверсионно-разведывательные группы, как с целью разведки построения нашей обороны, или же собственными силами атаковать позиции украинских защитников или минирования местности, то за последнее время попыток существенно-существенно уменьшилось - подчеркнул спикер ГПСУ.

В то же время, по словам Андрея Демченко, российские войска изменили тактику и больше используют пехотные штурмовые подразделения.

Больше враг все же концентрируется на использовании малых штурмовых групп по расширению своего контроля по границе, вместо этого перестал применять именно диверсионные группы. Конечно, нельзя отбросить того, что противник полностью отказался от этого, потому что, анализируя предыдущие годы, были периоды, когда такие попытки либо возрастали, либо опять же – уменьшались. Вместо этого сейчас враг все же больше акцентируется именно на применении пехотных групп, которые бы штурмовали позиции украинских защитников - подчеркнул Андрей Демченко.

Напомним

