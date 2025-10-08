рф пошкодила інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі - ОВА

Внаслідок російської атаки по Запорізькому району у середу, 8 жовтня пошкоджено об’єкт інфраструктури. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Ворог атакував Запорізький район. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний обʼєкт - йдеться у повідомленні.

"Попередньо, люди не постраждали", - додав Федоров.

Нагадаємо

Увечері 8 жовтня у Запорізькій області пролунали вибухи, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Він також зазначив про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для регіону.

