рф пошкодила інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі - ОВА

З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
18:01 • 14170 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 14792 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 12571 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
8 жовтня, 13:46 • 26067 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 38731 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
8 жовтня, 11:52 • 33371 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
8 жовтня, 10:08 • 29359 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26549 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22346 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Бельгійські вафлі: п'ять оригінальних і смачних рецептів
8 жовтня, 11:27 • 27552 перегляди
"Залізний занавіс" повертається: в росії хочуть обмежити можливість для простих громадян мандрувати за кордон
8 жовтня, 11:52 • 4024 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко
8 жовтня, 11:59 • 24080 перегляди
Встановлена примусова депортація 12 тис. осіб з Криму - прокуратура
8 жовтня, 12:00 • 2898 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості
16:22 • 9532 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 13:46 • 26066 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 38730 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 24155 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 33370 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 27627 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості
16:22 • 9680 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії
8 жовтня, 07:42 • 30872 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
7 жовтня, 11:00 • 45143 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
6 жовтня, 18:42 • 47854 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30 • 99082 перегляди
рф пошкодила інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі - ОВА

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Внаслідок російської атаки по Запорізькому району 8 жовтня пошкоджено об'єкт інфраструктури. За попередніми даними, люди не постраждали.

рф пошкодила інфраструктурний об’єкт у Запорізькому районі - ОВА

Внаслідок російської атаки по Запорізькому району у середу, 8 жовтня пошкоджено об’єкт інфраструктури. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Ворог атакував Запорізький район. Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний обʼєкт

- йдеться у повідомленні.

"Попередньо, люди не постраждали", - додав Федоров.

Нагадаємо

Увечері 8 жовтня у Запорізькій області пролунали вибухи, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Він також зазначив про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для регіону.

Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну08.10.25, 19:48 • 14791 перегляд

Віта Зеленецька

