$41.320.03
48.170.10
ukenru
18:01 • 720 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 2698 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 3994 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
13:46 • 18635 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 33023 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 29824 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 28675 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26132 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22079 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19952 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.2м/с
90%
749мм
Популярнi новини
Залужний починає формувати команду для участі у виборах президента та парламенту України - ЗМІ8 жовтня, 09:03 • 6884 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto8 жовтня, 09:38 • 21333 перегляди
Швейцарія обмежує статус захисту українцям з окремих регіонів 8 жовтня, 10:56 • 8888 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 22077 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 18545 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 18637 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 33025 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко8 жовтня, 11:59 • 18592 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 29824 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto8 жовтня, 11:27 • 22126 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Денис Шмигаль
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості16:22 • 2618 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 29458 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 43899 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 46681 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 97970 перегляди
Актуальне
Financial Times
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну

Київ • УНН

 • 2704 перегляди

Президент Зеленський погодив Службі безпеки України плани щодо асиметричних відповідей на війну РФ. Голова СБУ Малюк доповів про успіхи, включаючи ліквідацію 3028 окупантів за місяць підрозділом ЦСО "А".

Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну

Президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді голови Служби безпеки України Василя Малюка заявив, що погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на російську війну. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Хороша доповідь сьогодні була Василя Малюка, голови Служби безпеки України. І щодо наших операцій – я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну. Також ми говорили про результати наших воїнів служби – Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. Вони воюють на фронті разом з іншими складовими Сил оборони. Зокрема, Покровський напрямок, інші ділянки фронту 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Керівник СБУ Василь Малюк доповів Президенту Володимиру Зеленському про успіхи служби. СБУ ефективно використовує далекобійні ракети-дрони та знищує російські комплекси ППО, а підрозділ ЦСО "А" ліквідував 3028 окупантів за місяць.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Василь Малюк
Служба безпеки України
Володимир Зеленський