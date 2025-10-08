Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну

Президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді голови Служби безпеки України Василя Малюка заявив, що погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на російську війну. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Хороша доповідь сьогодні була Василя Малюка, голови Служби безпеки України. І щодо наших операцій – я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну. Також ми говорили про результати наших воїнів служби – Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України. Вони воюють на фронті разом з іншими складовими Сил оборони. Зокрема, Покровський напрямок, інші ділянки фронту - сказав Зеленський.

Керівник СБУ Василь Малюк доповів Президенту Володимиру Зеленському про успіхи служби. СБУ ефективно використовує далекобійні ракети-дрони та знищує російські комплекси ППО, а підрозділ ЦСО "А" ліквідував 3028 окупантів за місяць.