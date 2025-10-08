Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам доклада главы Службы безопасности Украины Василия Малюка заявил, что согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные ответы на российскую войну. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Хороший доклад сегодня был Василия Малюка, главы Службы безопасности Украины. И относительно наших операций – я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну. Также мы говорили о результатах наших воинов службы – Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины. Они воюют на фронте вместе с другими составляющими Сил обороны. В частности, Покровское направление, другие участки фронта - сказал Зеленский.

Руководитель СБУ Василий Малюк доложил Президенту Владимиру Зеленскому об успехах службы. СБУ эффективно использует дальнобойные ракеты-дроны и уничтожает российские комплексы ПВО, а подразделение ЦСО "А" ликвидировало 3028 оккупантов за месяц.